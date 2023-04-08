Manş Denizi'nde 96 düzensiz göçmen kurtarıldı

Manş Denizi'ndeki 96 düzensiz göçmen Fransa'nın Pas-de-Calais vilayeti açıklarında kurtarıldı.

Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pas-de-Calais açıklarında Fransız Deniz Harekat Kuvvetleri ve Ulusal Deniz Jandarmasının yürüttüğü 3 farklı operasyonda 96 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Manş Denizi'nden günde 400'den fazla ticari geminin geçtiği ancak bu bölgenin riskli olduğu uyarısına da yer verildi.