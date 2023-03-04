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Manş Denizi'nde 183 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı

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Manş Denizi'nde 183 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde 94 yolcu, 89 mürettebatla seyreden yolcu feribotunda çıkan yangın sonucunda gemidekiler cankurtaran botlarıyla tahliye edildi.

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde 94 yolcu, 89 mürettebatla seyreden yolcu feribotunda çıkan yangın sonucunda gemidekiler cankurtaran botlarıyla tahliye edildi.

İngiltere medyasında yer alan habere göre, 183 kişiyle yerel saatle 17.30'da İngiltere'nin Dover Limanı'ndan Fransa'nın Calais Limanı'na hareket eden feribotta, 21 deniz mili (yaklaşık 40 kilometre) genişliğindeki Dover Boğazı'nın ortasına ulaştığında yangın başladı.

The Isle of Innisfree adlı feribotun makine dairesinde başlayan yangının ardından İngiltere'nin Dungenes, Ramsgate ve Dover limanlarından cankurtaran botları, Fransa'nın Calais Limanı'ndan ise bir römorkör hareket etti.

Tamamı cankurtaran botlarına alınan yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı. İngiltere sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, geminin demirlediği ve yangına müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Manş Denizi England Fransa Güncel Haberler

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