Manitoba'da Aşırı Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

MANİTOBA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Kanada'nın Manitoba eyaletinde bulunan Sherridon yakınlarındaki bir orman yangını görülüyor, 27 Mayıs 2025.

Kanada'nın üç bozkır eyaletinden biri olan Manitoba, aşırı orman yangını koşulları ve tehlikeleri nedeniyle çarşamba günü olağanüstü hal ilan etti. (Fotoğraf: Manitoba Hükümeti/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)