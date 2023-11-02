Manisaspor'un eski başkanının karıştığı kazada 3 kişi öldü (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTIİzmir'de, Manisaspor'un eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu'nun kullandığı otomobille çarpışan motosikletteki Ruçhan Sami Yüzgeç de tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

İzmir'de, Manisaspor'un eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu'nun kullandığı otomobille çarpışan motosikletteki Ruçhan Sami Yüzgeç de tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Yüzgeç ile birlikte kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,