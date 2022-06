Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira - Haberler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da pazar esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir balıkçı, Babacan'a, "Zamlardan, artık vatandaşın derdini dinlemekten bıktık. Mal mı satalım, insanlara açıklama mı yapalım şaşırdık artık. Her gün zamla karşılaşıyoruz" dedi. Bir vatandaş ise "Öyle bir pahalılık var ki geçinmek çok zor. Emekliyim, sabah gittim 3 ekmek, 750 gram peynir, bir koli yumurta aldım; 150 lira. Yevmiyem zaten 150 lira" diye konuştu.

Ali Babacan, Manisa'da ziyaret ettiği bir pazar yerinde esnafla ve vatandaşlarla dertleşti. Babacan'a sorunlarını anlatan bir balıkçı, şunları söyledi:

" ZAMLARDAN, ARTIK VATANDAŞIN DERDİNİ DİNLEMEKTEN BIKTIK"

"Türkiye'yi kurtarmanızı istiyoruz. Zamlardan, artık vatandaşın derdini dinlemekten bıktık. Mal mı satalım, insanlara açıklama mı yapalım şaşırdık artık. Her gün zamla karşılaşıyoruz. Halde balık alacağız, adam bize bugünden pazartesi günkü zammı söylüyorlar. İşin içinden çıkamıyoruz artık. Şu ülkenin gidiş hattını el birliğiyle değiştirelim inşallah."

Babacan'ın "Şu anda ülkeyi yönetenler, Türkiye'yi yönetmeyi bilmeyenler" demesi üzerine balıkçı, "Tek bir kişiyle olmaz. Ben bu işi biliyorum, bu işten başka bir şey yapamam. Ben, bu pazardakilerin hepsinin malını alıp sattıramam" dedi.

BABACAN: BU İŞ DÜRÜST VE EHİL KADROLARLA OLUR, BAŞKA TÜRLÜ MÜMKÜN DEĞİL

Bir diğer pazar esnafı da "Şu anda insanların merak ettiği; gelecek hükümetten 'biz bir enkaz aldık, bunu düzeltemeyiz' gibisinden yorumlar geleceğini konuşuyor. Halk, bunun garantisini verecek kişiye oyunu verecek, herkes bıkmış yani. Birlik beraberlik içinde olmalıyız" diye konuştu. Babacan da kadroları ile 2001-2002 krizini ve 2008-2009 krizini çözdüklerini belirterek, "Dolayısıyla biz boş konuşmuyoruz. Bu iş dürüst ve ehil kadrolarla olur, başka türlü mümkün değil. Zaten onun için olmuyor" diye konuştu.

Emekli bir vatandaş da yaşadığı sorunları Babacan'a anlatırken şöyle konuştu:

"3 EKMEK, 750 GRAM PEYNİR, BİR KOLİ YUMURTA ALDIM; 150 LİRA"

"Öyle bir pahalılık var ki geçinmek çok zor. Emekliyim, sabah gittim 3 ekmek, 750 gram peynir, bir koli yumurta aldım; 150 lira. Yevmiyem zaten 150 lira. Hayat böyle olmuş. Dolar, Merkez Bankası'ndan gitti. Doları alttan aldılar, pahalı sattılar, sonra tekrar düşürdüler. Garibanın cebindeki parayı aldılar, bunu herkes görüyor. Seçimle geldi, seçimle gidecek."

Babacan'ın ziyaret ettiği mantolama ve cephe kaplama yapan esnaf da şunları söyledi:

"TÜİK ÇOK İNANDIRICI DEĞİL. BİZE GÖRE ENFLASYON ŞU AN EN AZ YÜZDE 200"

"Buraya malzeme almaya geldim, malzemeler ateş pahası. Fiyatlar korkunç. Battık batacağız, bittik biteceğiz. Şu anda kimileri Avrupa'nın yolunu gözlüyor, gitmeye çalışıyor. Cephe mantolama işleri yapıyorum, her gün fiyat değişiyor, her gün ayrı bir rakam. Geçen sene harç yününün bir paketini 95 liraya alıyordum, şu anda 390 lira. TÜİK çok inandırıcı değil. Bize göre enflasyon şu an en az yüzde 200. Ben, senetle iş yapıyorum, inanın insanlar borçlarını ödemekte zorlanıyor. Geçen sene bin liraya 10 paket köpük alıyordum, şimdi 4 paket zor alıyorum. 280 lira şu anda bir paket köpük. Geçen sene 80-90 liraydı, hatta 12 paket alıyordum."

BABACAN: BİZE İŞ YAPTIRMADILAR, ALAN AÇMADILAR

Esnafın "Sizin de geçmiş hükümetten dolayı bu işlerde bir katkınız vardı ama yarı yolda bıraktınız bizi, size de sitem edelim yani" sözleri üzerine Babacan, "Bize iş yaptırmadılar, alan açmadılar. Baktık olmuyor, çekildik kenara, DEVA Partisi'ni kurduk, yönetime talibiz şimdi" karşılığını verdi.

ANKA / Güncel