Manisalı Judocuları Yozgat'tan Madalyalarla Döndü

MANİSA (Bültenler) - Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yozgat ilinde yapıldı. Şampiyonada mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judocuları başarılı performansıyla göz doldurdu. Yeşil-beyazlı judocular, şampiyonada 2 altın ve 1 bronz madalya kazanmayı başardı. Kerem Şayık 46 kilogramda, Arda Aydın ise 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken, Arda Düzce 42 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Şilan Ertem'in 32 kilogramda Türkiye 5'incisi olduğu müsabakalarda Deniz Avcı da 57 kilogramda Türkiye 7'ncisi olarak sıralayama girdi. Başarılı sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Genç sporcularımız, Yozgat ilinde yapılan şampiyonada önemli başarılar elde ederek bizleri gururlandırdı. Genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonada elde edilen bu başarılar gelecek daha büyük başarıların da habercisi oldu" dedi.

Bültenler / Güncel