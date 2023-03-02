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Manisa ve İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

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Manisa ve İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Manisa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Manisa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Manisa ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi,1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Manisa İzmir Güncel Haberler

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