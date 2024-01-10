Manisa ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Manisa ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu haplar ve suç geliri olduğu değerlendirilen para ile cep telefonlarına el konuldu.
Manisa ve İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir MİT Başkanlığınca terör örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında N.G, Y.İ, R.G, O.G, K.G. ve R.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramalarda 1265 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen 119 bin lira ile şüphelilere ait 5 cep telefonuna el kondu.