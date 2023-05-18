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Manisa ve İzmir'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Manisa ve İzmir'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

İzmir'in kuzeyi ve Manisa'da bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir'in kuzeyi ve Manisa'da bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyinde öngörülen gök gürültülü sağanağa karşı ani sel, Su Baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Geçerlilik Periyodu

18.05.2023 11: 00-18.05.2023 18: 00

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

su baskını Manisa İzmir Güncel Haberler

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