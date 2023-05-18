Manisa ve İzmir'de gök gürültülü sağanak uyarısı
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İzmir'in kuzeyi ve Manisa'da bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İzmir'in kuzeyi ve Manisa'da bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyinde öngörülen gök gürültülü sağanağa karşı ani sel, Su Baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Geçerlilik Periyodu
18.05.2023 11: 00-18.05.2023 18: 00
Oluşması Muhtemel Riskler
Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar
Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel