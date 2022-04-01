Otelin çatısındaki beton parçaları fırtına nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine düştü

Betonların arabanın üzerine düşme anının güvenlik kamerasınca kayıt edilmesi

Zarar gören araçtan görüntüler

Rüzgardan sallanan ağaçlar İZMİR - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, sokağa düşen kiremit parçaları hasara ve kırılan camlar yaralanmalara neden oldu. İzmir'in Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi 1375 Sokak'ta bir otelin çatısındaki beton parçaları, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.