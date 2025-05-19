Manisa ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Manisa ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Manisa'nın Demirci, Turgutlu ve Soma ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Manisa'nın Demirci, Turgutlu ve Soma ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Demirci'deki tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadyumu'nda devam eden programda Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğrencileri, stadyum zeminine dev bir Türkiye haritası oluşturdu. Yaklaşık 800 öğrencinin görev aldığı gösteride, temsili Kurtuluş Savaşı canlandırıldı.

Öğrencilerin sergilediği Kurtuluş Savaşı temsili gösterisi, izleyicile tarafından ayakta alkışlandı.

Törenlerin sonunda sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları, Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aytaç ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Soma

Soma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Turgutalp Kültür Merkezi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Program, Millet Bahçesi'nde devam etti.

Buradaki törende, Soma İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Lise öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı "Bandırma Vapuru" adlı temsili gösteri izleyicilerden beğeni topladı.

Turgutlu

Turgutlu ilçesindeki kutlamalar, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Program, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törenle devam etti.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, günün önemine ilişkin konuşmayı Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür yaptı.

Kutlamalar, öğrencilerin hazırladığı gösteriler, şiir dinletileri ve müzik performanslarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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