Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım çalışmalarını inceledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu ilçesinde depremzedeler için yapılan çalışmaları inceledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu ilçesinde depremzedeler için yapılan çalışmaları inceledi.

İlçe ziyaretinde kaymakamlık, belediye ve AFAD organizasyonunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğiticileri ve kursiyerlerinin dikim atölyesini gezdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ayni yardım toplama merkezi, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin soba üretim atölyesi ve Turgutlu Belediyesi Dosteli Merkezini inceleyen Karadeniz, Küçük Sanayi Sitesi'nde konteyner ve seyyar tuvalet üreten esnafı da ziyaret etti.

Vali Karadeniz'e ziyaretinde Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici eşlik etti.