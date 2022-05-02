Manisa Valisi Karadeniz, Turgutlu'da bayram ziyaretinde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Turgutlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü personeli ve huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

İlk ziyaretini İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştiren Vali Yaşar Karadeniz, burada görevli personelin bayramını kutladı ve sohbet etti.

Vali Karadeniz, daha sonra ise Turgutlu Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Vali Yaşar Karadeniz, Turgutlu Huzurevi'nde kalan en yaşlı kişi olan 102 yaşındaki Salih Eren'le sohbet etti.

Vali Karadeniz'in ziyaretlerinde, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak ve İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş İsmail Demir eşlik etti.