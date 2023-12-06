Manisa Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli Projeyle Yeni Böcek Türü Bulundu

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan Prof. Dr. Sinan Anlaş ve Doç. Dr. Semih Örgel TÜBİTAK destekli bir proje çalışmasında Sivas'ta yeni bir böcek türü buldu. 2019 yılında Sivas, Yıldız Dağları'na yapılan bir arazi çalışması sırasında bulunan yeni türe 'Medon turcicus' ismi verildi.

Sivas Yıldız Dağları Kayak Merkezi civarında 2019 yılında Prof. Dr. Sinan Anlaş, yürütücülüğünde yapılan 'Orta Anadolu Bölgelerindeki Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae) Altfamilyası Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Araştırmalar' adlı TÜBİTAK projesi için Doç. Dr. Semih Örgel ile çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, kör fare gibi memeli yuvalarında farklı bir böcek ile karşılaşan Prof. Dr. Anlaş ve Doç. Dr. Örgel, bu türü Türkiye ve çevre ülkelerde bulunan çeşitli türlerle karşılaştırdı. Prof. Dr. Anlaş ve Doç. Dr. Örgel, türün literatürde bulunmayan bir böcek olduğunu belirledi. 'Medon turcicus' ismi verilen böcek, bilimsel dergi Journal of Insect Biodiversity'de yer alarak dünyaya tanıtıldı. 'Medon turcicus', MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Jeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

'MOLEKÜLER ÇALIŞMALAR DA YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Konu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Semih Örgel, "Bulduğumuz türü Türkiye ve çevre ülkelerde bulunan çeşitli türlerle karşılaştırdık. Bu çerçevede Viyana, Paris ve St. Petersburg tabiat tarihi müzelerini ziyaret ederek o müzelerde korunan çok sayıda türü inceledik. Yaptığımız incelemeler sonucunda Sivas'tan bulduğumuz türün şimdiye kadar bilinen hiçbir tür olmadığını belirledik. Ardından bu yeni türü bilim dünyasına tanıtmak için bir makale hazırladık. Bu yeni tür aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde Prof. Dr. Kerim Çiçek danışmanlığında yaptığım doktora tezine de eklendi. Makalemiz ise 'Journal of Insect Biodiversity' adlı uluslararası bir dergide yayınlandı, böylece bu tür bilim camiasına tanıtılmış oldu. Bulduğumuz yeni tür çok nadir ve özel bir tür olduğundan bu böcek türü ile ilgili gelecekte moleküler çalışmalar da yapmayı planlıyoruz" dedi.

'ONLARCASI YENİ TÜR OLMAK ÜZERE BİNLERCE BÖCEK TÜRÜ SERGİLENİYOR'

Alaşehir MYO'da bulunan Zooloji Müzesi sorumlusu ve aynı zamanda bu yeni türü keşfeden ekipte yer alan Prof. Dr. Sinan Anlaş ise söz konusu TÜBİTAK projesi kapsamında daha önce İç Anadolu Bölgesi'nde 20'den fazla yeni tür keşfedildiğini ve bunların önemli bir kısmının çeşitli uluslararası ve prestijli dergilerde yayınlandığını belirtti.

Prof. Dr. Anlaş bu türlerin ise hemen hemen tamamının avcı yani yararlı türler olduğunu belirtip, "Üniversitemiz bünyesindeki Alaşehir Zooloji Müzesi uluslararası tescilli bir müze olup daha çok böcek örnekleri bulunduruyor. Bu çerçevede onlarcası yeni tür olmak üzere binlerce böcek türü sergileniyor. Bunların içinde en dikkat çekenler ise yurt dışından getirdiğimiz çok çeşitli renklere sahip kelebekler ve büyük boyuttaki kın kanatlılardır. Zaman zaman Alaşehir'de bulunan okulların ziyaret ettiği ve çeşitli bilim şenliklerinde sergilenen koleksiyon Türkiye'de bulunmayan gösterişli türleri ihtiva ettiğinden çocuk ve gençler tarafından ilgiyle geziliyor" dedi.

Prof. Dr. Sinan Anlaş, "Ülkemiz ve tüm dünya özellikle son birkaç on yıldır küresel iklim değişikliği ile birlikte büyük bir biyoçeşitlilik krizi ile karşı karşıya bulunuyor. Her geçen yıl binlerce canlının nesli tükeniyor. Amacımız geleceğin büyükleri şimdinin öğrencilerine biyoçeşitliliğin önemini anlatmak, bunun için de yaptığımız sergilerin önemi çok büyük" diye konuştu.

Alaşehir Meslek Yüksek Okulu'nda yüksek lisans yapan Ganalı ve Haitili öğrenciler de yeni keşfedilen böcek türü ile müzedeki diğer türleri inceledi.