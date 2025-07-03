Manisa Turgutlu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangın, 2 ev ve 1 traktörde hasara neden olurken, 500 koyun güvenli bölgeye taşındı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangın, kontrol altına alındı.

Çepnidere Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Mahalledeki 2 evde ve 1 traktörde hasara yol açan yangın, çevredeki tarım arazilerine ve makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, Manisa, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyelerine bağlı 10 araç, 4 iş makinesi ve 20 su tankeri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait 5 TOMA, vatandaşların iş makineleri ve traktörleriyle müdahale edildi.

Alevlerin İzmir'in Kemalpaşa ilçesi yönüne ilerlediği alanda bulunan bir çiftlikteki yaklaşık 500 koyun, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye taşındı.

Bölgedeki fabrika ve çiftliklere ulaşmaması için yoğun çaba harcanan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangın ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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