Manisa Turgutlu'da Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi açıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi törenle açıldı.

Açılışa katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda Turgutlu Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Tekin de bir konuşma yaptı.

Cemevinde cem salonu, kurs odaları, idari bölüm, mutfak, yemekhane, gasilhane, morg ve depo yer alıyor. ???????