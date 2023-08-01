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Manisa Soma'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ve Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan sürdürülen müdahalelerle yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Manisa İzmir Soma Güncel Haberler

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