Manisa Salihli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Manisa Salihli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, dün Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü, Manisa Salihli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını, bölgedeki soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.