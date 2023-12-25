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Manisa Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 5 gram kubar esrar, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapanların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Sart ve Kapancı mahallelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.A (19) ile Ö.Ç. (39) yakalandı.

Üst aramasında 5 gram kubar esrar, bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Salihli Manisa Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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