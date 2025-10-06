Manisa Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 8 bin 864 sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.