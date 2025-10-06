Manisa Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 bin 864 sentetik ecza hapı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
