Manisa protokolü bayramlaştı

Manisa'da Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

Manisa Öğretmenevi'ndeki bayramlaşma töreninde Vali Yaşar Karadeniz'in Hatay'da koordinatör vali olarak görevlendirilmesi nedeniyle ev sahipliğini Vali Vekili Ahmet Yılmaz yaptı.

Ahmet Yılmaz; 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile salon girişinde misafirleri karşıladı.

Vali Karadeniz'in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Vali Vekili Yılmaz, katılımcıların bayramını tebrik etti. Yılmaz, konuşmasında depremzedelere de geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

MHP Grup Başkanvekili ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkanları, şehit aileleri, gaziler ve depremzede bir aile de törene katıldı.