CHP Genel Başkanı Özgür Özel: '31 Mart'ta ilk büyük sınavı vereceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'taki yerel seçimlerde ilk büyük sınavı vereceklerini belirterek, Ardından Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu memleketi Cumhuriyet'i kuran, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını sayan, kuruluş ilkelerine bağlı olanların, CHP'lilerin yöneteceği halkın iktidarını kuracağız. Buna söz veriyoruz dedi.

CHP'nin Manisa Büyükşehir ve 17 ilçe adayı düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Şehzadeler ilçesindeki Manisa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, toplantıda Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özel konuşmasına Biz, bugün Manisa, Türkiye nasıl değişir, Manisa'da yüzler nasıl güler, Türkiye'de yüzler nasıl güler, Manisa'da yoksula, garibana, işsize nasıl sahip çıkarız, Türkiye'de emeklinin, emekçinin yüzünü nasıl güldürürüz, öyle bir yürüyüşün peşindeyiz. Onu konuşmaya geldik diyerek başladı. 31 Mart'taki yerel seçimlerin kendileri için ilk sınav olacağını belirten Özel, 'Önce 31 Mart'ta yerel seçimlerde ilk büyük sınavı vereceğiz, ardından Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu memleketi, Cumhuriyet'i kuran, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını sayan, kuruluş ilkelerine bağlı olanların CHP'lilerin yöneteceği halkın iktidarını kuracağız. Buna söz veriyoruz diye konuştu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANININ İSTİFASI

Merkez Bankası başkanının istifasına da değinen Özel, 'Ülke malumunuz, hep birlikte yaşıyoruz. Çok kötü yönetiliyor. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı ile mücadeleyi kim yapacak Kanunlara göre bir tek kurum var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamakla, enflasyonla mücadeleyle görevli kurum. Bu nedenle iktidar hükümet tarafından atanacak ama politikaları uygularken özerk, bağımsız olacak, doğru kararlar verecek. Bu yüzden de 5 yıl süreyle başkanı değişmeyecek. Kanun öyle yazmış. Yıllarca 5 yılda değişmiş, istisna olmuş 4 yılda değişmiş. Ancak dün gece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım görevinden kendince istifa etti. Recep Tayyip Erdoğan'a sorarsan da görevinden alındı. 5 yılda 5'inci başkan. Son başkan 5 yıllığına gelmişti, her şeyi düzeltecekti, 9 ayın sonunda görevden aldılar. Aslında geçtiğimiz haftalarda nereye gittiğini biliyorduk. Genç, eğitimli bir kadın, Tayyip Erdoğan çağırmış, gelmiş ve görev yapıyor. Ancak görev yaptığı kurum Cumhuriyet'in kurumu. Onunla uğraşmaya başladılar. 1,5 yaşında evladı ile uğraşmaya başladılar. Anası, babası ile uğraşmaya başladılar. İstifaya zorladılar' dedi.

'40 YAŞ ALTI 14 BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ VAR'

İzmir'de 31 Mart'taki belediye seçimleri öncesinde listelerin geçen hafta açıklandığını vurgulayan Özel, önümüzdeki günlerde adayları teker teker tanıtılacaklarını kaydetti. Özel, İzmir'de 30 belediye başkan adayı gösterdik. Bundan önce İzmir gibi bir kentte, CHP'nin amiral gemisinde, sancak gemisinde bugüne kadar 6 kadın belediye başkanı görev yapmıştı. Bu listelerde 30 adayımızdan Cumhuriyet tarihi boyunca 6 belediye başkanına karşılık tam da seçilecek yerlerden 9 kadın belediye başkan adayımız var. İzmir'de listelerimizde, son açıklanan liste olduğu için söylüyorum. Tam 14, 40 yaş altı belediye başkan adayımız var. Hepsi genç. Hiç bilmeyen, bir yabancı dil biliyor. İyi eğitimli, geldikleri göreve Özgür Özel'e borçlu olarak gelmediler. Geldikleri göreve kimseye diyet ödeyerek gelmediler. Bu partide siyaset yapma cesaretini göstermiş, iyi eğitimli, o diplomaları ile çok büyük firmalarda paraya para katabilecekken CHP'li olmanın onuru, bu partinin gençleri olmanın onuru, çalışkan, liyakatli olmaları, CHP'li olmaları sayesinde geldiler. Yeni bir yoldayız, bu yol, milletimizin yoludur. Bu yol, doğru bir yoldur. Bu yol, temiz bir yoldur. Bu yol, cesaret ve kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğimiz bir yoldur. Bu yolda ülkemizin kaderini değiştirmek için hep birlikte, 86 milyonla birlikte yürümeye kararlıyız. Hep beraber zenginleşmek için, hep beraber ülkemizi büyütmek için, ülkedeki yoksulluğu, işsizliği ortadan kaldırmak için, Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmek için yolumuz aklın, bilimin yoludur. Yolumuz çağdaşlık yoludur. Bundan sonra hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üye olacak Türkiye'nin yüzünü güldürecek bir yoldur. Hep beraber yürüyeceğiz dedi.

İLK ADIM 31 MART TARİHİ

Ekonomiye de değinip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Özel, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki; 'Bu yana gidin.' Ne var o yanda O yanda bilim, irfan var. O yanda çalışkanlık var. O yanda varlık, hukuk, özgürlükler var. O taraf, yön batı ama gelişmiş ülkeler batıda olduğu için. Kuzey olsa kuzey derdi. Güney olsa güney derdi. O yana doğru yürürsen orada şu anda güçlü parlamentolar, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, zengin halk ve mütevazı liderler var. Örneğin Avrupa Birliği'nde 55 bin dolar, İskandinav ülkelerinde 80 bin dolar milli gelir, Türkiye'de ise 10 bin dolar milli gelir var. Tayyip Erdoğan diyor ki; 'Geminin kaptanı değişti, ilk kaptan bu yana diyordu, rotayı doğuya çevirdim.' Burada Şangay İşbirliği Örgütü var. Burada güçlü liderler var. Burada varsa pasif parlamentolar, tek adamlar, saraylar, şatafat, yoksul halk var. Kişi başına milli gelir 4 bin 500 dolar. Türkiye önümüzdeki genel seçimlerde bu tarafa gidip Avrupa Birliği'ne üye, 55-60 bin dolarlık bir ülke mi olacak, Tayyip Erdoğan'ın peşinden gidip itibarlı liderinin yoksul halkı mı olacak, ona karar verecek. Bu yolculukta ilk adım 31 Mart tarihidir' dedi.

'YİNE CHP SAVUNUYOR'

Özel, 31 Mart'taki seçimin bu milletin, bu iktidara sarı kart göstereceği, 'Artık yeter, beni kandırma ve benim derdimle ilgilen diyeceği' günler olacağını kaydetti. Özel, Son seçimlerde, 'Yoksulsun, açsın, işsizsin ama tehlike büyük, oyu bana vermeli ve arkama geçmelisin. Yoksa, ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler' dediler. Seçim oldu. O dinecek denen ezanı günde 5 vakit okuyan müezzin var ya, o müezzinin haklarını, o müezzine verilmeyen ve diğer memurlara verilen hakları yine CHP savunuyor kardeşim. Sınır boyunda nöbet tutan uzman çavuşun, sözleşmeli erin hakkını biz savunuyoruz. Kuzey Irak'ta eksi 14 derecede, tedbir almadan ölüme sürüklediklerinin haklarını biz savunuyoruz diye konuştu. (DHA)