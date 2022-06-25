Manisa OSB'de hidrojen sülfür gazı tehlikesi; 4 işçi zehirlendi

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) elektrik kablosu üreten bir fabrikanın 4 işçisi, gece saatlerinde çıktıkları moladan sonra zehirlendi. Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri ise OSB'deki atık su kanalında yaptıkları incelemede hidrojen sülfür gazı belirtilerine rastladı. Zehirlenmelerin sanayi kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

Manisa OSB 4.'üncü kısımda elektrik kablosu üretimi yapan bir fabrikanın 4 çalışanı, gece 03.30 sıralarında molaya çıktıkları esnada atık su kanalından gelen gazdan etkilendi. Şüphe üzerine çevre hastanelere kaldırılan 4 işçinin, zehirlendiği tespit edildi. Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı. Zehirlenmeye neden olan gazın, Muradi Organize Sanayi Sitesi 21'inci Sokak üzerindeki başka bir işletme tarafından atık olarak bırakılan hidrojen sülfür gazı olabileceği üzerinde durulurken, AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede de benzer tespitlere ulaşıldı. Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de atık su kanalının 10 ayrı bölgesinden, bakanlığın referans laboratuvarlarında analiz edilmek üzere numune aldı. Eşleştirme analizi sonucu, zehirlenmeye neden olan firmalara yaptırım uygulanması bekleniliyor.

Öte yandan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi.