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Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ndeki Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

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Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında yangın çıktı. İşçiler tahliye edildi ve ekipler yangına müdahale ediyor.

MANİSA Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah duman kentin çeşitli noktalarından görüldü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Plastik Manisa Ekonomi Güncel Haberler

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