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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangın 50 hektarlık alana zarar verdi

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangın, 50 hektarlık otluk ve makilik alana zarar verdi, olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangın, 50 hektarlık otluk ve makilik alana zarar verdi, olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

İlçenin Çepnidere Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir alandaki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, arazözler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Turgutlu Belediyesine bağlı araçlar sevk edildi.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve Güneş Enerji Santrali'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

50 hektarlık otluk ve makilik alanın zarar gördüğü yangın yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

Jandarmanın, yangına ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da yanan alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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