Manisa'nın Soma İlçesinde Orman Yangını Çıktı
Soma'nın Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Soma'nın Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla yangına 7 dakika içerisinde müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel