Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da meydana gelen deprem, AFAD tarafından 10.24 kilometre derinlikte ve 4.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 12 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 01.36'da, 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afad ; Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 01.36'da, 10.24 kilometre derinlikte, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 12 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.