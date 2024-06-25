Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 01.36'da, 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Afad ; Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 01.36'da, 10.24 kilometre derinlikte, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 12 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.