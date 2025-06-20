Manisa'nın Kula İlçesinde Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Manisa'nın Kula İlçesinde Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
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Kula ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kalınharman Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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