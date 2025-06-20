Manisa'nın Gelin Uçtu Kayalıkları Tabiat Parkı Olarak Tescillendi

Manisa'nın Gelin Uçtu Kayalıkları Tabiat Parkı Olarak Tescillendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Gelin Uçtu Kayalıkları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 271'inci tabiat parkı olarak belirlendi. Bölge, doğaseverler için önemli bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı olarak belirlendi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Gelin Uçtu Kayalıkları'nı 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye'nin 271'inci tabiat parkı olarak tescillediğini söyledi.

Bu gelişmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Bölgenin önümüzdeki günlerde yürüyüş yolları, seyir terası, oturma ve sosyal alanlarıyla hizmete sunulması hedefleniyor. Doğa turizmi noktasında ilçemize ivme kazandıracak Gelin Uçtu Kayalıkları, zengin biyolojik çeşitliliği, doğal güzelliği, temiz havası ve manzarasıyla doğaseverlerin, kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline gelecek."

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz

Savaş bitiyor mu? İran masaya oturmak için İsrail'e tek bir şart sundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı

16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Real Madrid'in stadyumu günde 1 milyon dolar kazanıyor

Para pasıyorlar! İşte Santiago Bernabeu'nun günlük kazancı
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.