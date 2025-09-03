Haberler

Manisa'nın Gediz Ovası Kurutmalık Ürünlerle Şenlendi

Manisa'nın Gediz Ovası Kurutmalık Ürünlerle Şenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu ilçesindeki Gediz Ovası'nda, sultani çekirdeksiz üzüm, domates ve biberlerin kurutma sergileriyle dolup taştığı bir etkinlik düzenleniyor. Üreticiler tarlalarını yeni sezon için hazırlarken, kurutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Ovası'ndaki sergi alanları kurutmalık ürünlerle renklendi.

Ovada, dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz üzümün kurutma çalışmaları devam ediyor. Üzümün yanı sıra domates ve biberler de kurutma sergilerinde yerini aldı.

Tarım arazilerinde yan yana dizilen ürünler kırmızı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla dikkati çekiyor.

Sergilerde ürün kurutma süreci devam ederken diğer yandan tarlalarını süren üreticiler, arazilerini yeni sezona hazırlıyor.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı: Boş damacana gibi kapıya koyulduk

Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı, ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.