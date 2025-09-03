Manisa'nın Gediz Ovası Kurutmalık Ürünlerle Şenlendi
Turgutlu ilçesindeki Gediz Ovası'nda, sultani çekirdeksiz üzüm, domates ve biberlerin kurutma sergileriyle dolup taştığı bir etkinlik düzenleniyor. Üreticiler tarlalarını yeni sezon için hazırlarken, kurutma çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Ovası'ndaki sergi alanları kurutmalık ürünlerle renklendi.
Ovada, dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz üzümün kurutma çalışmaları devam ediyor. Üzümün yanı sıra domates ve biberler de kurutma sergilerinde yerini aldı.
Tarım arazilerinde yan yana dizilen ürünler kırmızı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla dikkati çekiyor.
Sergilerde ürün kurutma süreci devam ederken diğer yandan tarlalarını süren üreticiler, arazilerini yeni sezona hazırlıyor.
