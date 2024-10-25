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Manisa'nın fethinin 711. yılında Saruhan Bey anıldı

Manisa'nın fethinin 711. yılında Saruhan Bey anıldı
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Manisa'nın fethinin 711. yılı dolayısıyla Saruhan Bey ve komutasındaki askerler anıldı.

Manisa'nın fethinin 711. yılı dolayısıyla Saruhan Bey ve komutasındaki askerler anıldı.

Manisa Milli İrade Platformu üyelerince, Fetih Mescidi'nde düzenlenen anma töreninde Saruhan Bey ve şehitler için dua edildi.

Manisa Milli İrade Platformu Dönem Başkanı Muzaffer Yurttaş, gazetecilere Fetih Mescidi'nin şehrin fethedilmesinden sonra Saruhan Bey tarafından fethin sembolü olarak inşa ettirildiğini söyledi.

Saruhan Bey ve askerlerine vefalarını göstermek istediklerini ifade eden Yurttaş, "Saruhan Bey'i ve alplerini, Manisa'yı bir Türk ve İslam yurdu kılanları rahmetle ve şükranla anıyoruz." dedi.

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Rüzgar da katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

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