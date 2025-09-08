Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törende, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu anıta çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu programda öğrencileri şiirler okudu.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, şehrin kurtuluşunun Türk milletinin bağımsızlık azminin en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle sona eren programa AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen de katıldı.