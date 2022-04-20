Manisa'nın Dev Adamları OGM Ormanspor maçına hazırlanıyor

MANİSA (Bültenler) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, OGM Ormanspor ile 23 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. Ankara'da oynanacak maça hafta başından beri sıkı bir şekilde hazırlanan Manisa BBSK'da tek hedef Manisa'ya galibiyetle dönmek. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde antrenmanlarına devam eden Manisa'nın Dev Adamlarının şampiyonluk yolundaki kritik maçı Manisa TV'den canlı yayınlanacak.

"3 tane çok önemli final maçımız var"

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "Geçtiğimiz hafta sonu evimizde istemediğimiz bir sonuçla parkeden ayrıldık. Ancak hala şampiyonluk yolunda en avantajlı takım biziz. Önümüzde 3 tane çok önemli final maçımız var. Şu an tüm konsantrasyonumuz Ormanspor maçına yönelik. Bazen kaybedilen maçlardan da dersler çıkarmak gerekiyor. Biz de TED Ankara maçından gerekli dersleri çıkardık. Sezon uzun ve elbette yol kazaları olacak. Önemli olan bu tür maçları minimize etmek. Biz, teknik ve idari ekibimiz ve oyuncularımız ile birlikte mental gücü yüksek bir organizasyonun parçalarıyız. Güçlü karakterimizi parkeye yansıtıp, Ankara'dan evimize galibiyetle döneceğimize inanıyorum" dedi.

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