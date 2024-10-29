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Manisa'nın Demirci İlçesinde Tarım Arazilerinde Yangınlar Söndürüldü

Manisa'nın Demirci İlçesinde Tarım Arazilerinde Yangınlar Söndürüldü
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Manisa'nın Demirci ilçesindeki tarım arazilerinde çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İki farklı bölgede çıkan yangınlar toplamda 5 hektar tarım alanını etkiledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükkıran Mahallesi Ekizce mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 4 hektar tarım alanı zarar gördü.

Hisar Kaplıcaları mevkisindeki tarım arazisinde de yangın çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen alevlerden 1 hektar tarım arazi etkilendi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

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