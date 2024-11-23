Manisa'nın Demirci İlçesinde Mevsimin İlk Karı Yağdı
Manisa'nın Demirci ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası, öğle saatlerinde kar yağışına teslim oldu. İlçe merkezi beyaza bürünürken, kara yolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Sabah saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Kara yolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.