Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Serinyayla Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Sarp arazide etkili olan yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Serinyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale bugün de gün boyunca devam etti.
Sarp arazide etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.