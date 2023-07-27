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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı

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Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Ekiplere bölgedeki vatandaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alaşehir Manisa Güncel Haberler

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