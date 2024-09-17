Manisa'nın Akhisar İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Akhisar ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.22'de oldu. Yerin 17,73 kilometre derinliğindeki olan deprem, Akhisar ilçesinin Hamidiye, Bünyan Osmaniye, Ballıca, Sünnetçiler ve Eroğlu mahallerinde hissedildi, kısa süreli panik yaşandı. Depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.