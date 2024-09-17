Manisa'nın Akhisar İlçesinde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine, bugün saat 14.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17,73 kilometre derinliğindeki deprem, Akhisar ilçenin Hamidiye, Bünyan Osmaniye, Ballıca, Sünnetçiler ve Eroğlu mahallerinden hissedilirken kısa süreli panik yaşandı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa),