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Manisa Merkezli Operasyonda 17 Zanlıdan 10'u Tutuklandı

Manisa Merkezli Operasyonda 17 Zanlıdan 10'u Tutuklandı
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Manisa, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmada, 17 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları arasında ruhsatsız tabancalar ve POS cihazları bulunuyor.

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak yağma, tefecilik, silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti, tehdit gibi suçlara karıştığı belirlenenlere yönelik çalışma yürüttü.

Manisa, İstanbul ve İzmir'deki 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 2 POS cihazı ile çok sayıda senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşları A.T. (40 ) ve M.I'nın (30) da olduğu 10'u tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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