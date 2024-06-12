Üye Girişi
Haberler

Manisa merkezli müstehcen yayın operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa merkezli 16 ilde polisin müstehcen yayınları ülkeye sokup; satan, yayın yapan ve depolayan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA merkezli 16 ilde polisin müstehcen yayınları ülkeye sokup; satan, yayın yapan ve depolayan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mesajlaşma uygulaması üzerinden, müstehcen yayınları ülkeye sokan; satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Manisa merkezli; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin tamamı dijital materyallerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Manisa Suç Polis Operasyon Güncel Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title