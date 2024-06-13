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Manisa Kula'da Orman Yangını

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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MANİSA'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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