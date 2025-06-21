Manisa Kırkağaç'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Kırkağaç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, ekipler kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangına müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel