Manisa Kırkağaç'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 21.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.