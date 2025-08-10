Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa'da Deprem: AFAD Açıklama Yaptı

AFAD: DEPREMİ; MANİSA, İZMİR, UŞAK VE BURSA'DA DA HİSSEDİLMİŞTİR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

AFAD: DEPREM SONRASI BÖLGEDEKİ HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRMEYİN

Ayrıca AFAD'ın yaptığı paylaşımda, vatandaşlara deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu ve riskli binaların çevresinde olunmaması gerektiği ifade edildi. AFAD, vatandaşlara haberleşme için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması gerektiğini belirterek, resmi birimlerin uyarılarının takip edilmesi gerektiğini açıkladı.