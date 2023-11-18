Manisa İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri il genelinde 17 ilçe ve 145 mahallede yaklaşık 8 bin vatandaşı dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, vatandaşların dolandırıcıların kurbanı olmalarının önüne geçmek, konuyla ilgili bilgilendirmek için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Jandarma ekipleri il genelinde 17 ilçedeki 145 mahalle ve köyde yaklaşık 8 bin vatandaşı, son dönemde artan sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olmaları için uyarırken, herhangi bir dolandırıcılık şüphesi ile karşılaştıklarında ivedilikle kolluk birimlerine başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Jandarma Asayiş timleri, konuyla ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtarak, çeşitli yerlere uyarıcı afişler astı. - MANİSA