Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 10 Yıllık Hırsızlık Olayını Çözdü

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, olayların aydınlatılması için oluşturulan Parmak İzi İnceleme Timi, Salihli ilçesinde 10 yıllık hırsızlık olayını çözdü.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, olayların aydınlatılması için Laboratuvar Parmak İzi İnceleme Timi oluşturdu. Oluşturulan tim, Salihli'de 8 Mart 2013 yılında meydana gelen ve 10 yıldır faili meçhul olarak soruşturması devam eden evden hırsızlık olayını çözdü. Parmak İzi İnceleme Timi, olay yerinde tespit edilen parmak izinin teknik ve metodik olarak tekrar yapılan sorgulamasında şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA