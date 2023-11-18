Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan şehit ailesine ziyaret

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1980 yılında Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Yılmaz Demirören'in eşini ziyaret etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1980 yılında Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Yılmaz Demirören'in eşini ziyaret etti.

Şehzadeler ilçesine bağlı Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan şehit polis memurunun eşi Arzu Demirören'i ziyaret eden Aktaş'a, Polis Eşleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı olan eşi Nuray Aktaş da eşlik etti.