Manisa haberleri... 'Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi' Manisa'da başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi" başladı.

Anemon Grand Manisa'da düzenlenen kongrenin açılışında konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, toplumdaki her bireyin engelli adayı olduğuna işaret ederek, herkesin bu bakış açısıyla engelli farkındalığı taşıması gerektiğini söyledi.

Ataç, engelsiz bir üniversite olma yolundaki çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, bu alanda yaptıkları çalışmalar 12 alanda bayrak aldıklarını, kütüphane, fakülteler, yemekhaneler ve üniversitenin muhtelif alanlarındaki yaptıkları engelli dostu çalışmaların Yükseköğretim Kurulunca da takdir edildiğini aktardı.

Ataç'ın konuşmasının ardından görme engelli müzisyen Şevval Koç, müzik dinletisi sundu.

Kongre, "Kamuda Engelsiz Bilişim Çalışmaları" başlıklı oturumla devam etti.

Kongrede 12'si yabancı toplam 74 konuşmacı, bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. 25 akademik bildirinin sunulacağı kongre, 24 Eylül'de sona erecek.