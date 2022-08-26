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Manisa haberleri | Turgutlu'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

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Manisa haberleri | Turgutlu'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Manisa haber: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerlerini su bastı, bazı noktalarda göletler oluştu.

Turgutlu'da saat 17.30 sıralarında başlayıp, kuvvetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerlerini su bastı, bazı noktalarda göletler oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananler, iş yerlerine ya da dükkan saçaklarına sığındı. Sularla dolan bazı yollarda trafik akışı zor sağlandı. Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu'nda, rögar kapağının taşması sonucu bir araç saplandı. İzmir-Ankara kara yolu battı çıktı içerisinde zincirleme kazalar meydana geldi. İhbarla sonrası harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ile MASKi ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Turgutlu su Güncel Haberler

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